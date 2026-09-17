الاحتلال يهدم 5 بركسات ويشرد 30 مواطنًا في عناتا

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم، خمسة بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد نحو 30 مواطنًا، بالتزامن مع مواصلة الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت البركسات والحظيرة في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا، ما أدى إلى فقدان نحو 30 مواطنًا مساكنهم.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هاجم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، خيمة فلسطينية في منطقة خلة الحمص، في اعتداء جديد على المواطنين وممتلكاتهم.

كما واصل الاحتلال أعمال التجريف وشق طريق استيطاني في أراضي قرية المجد غرب مدينة دورا جنوب الخليل، في إطار التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

وفي محافظة جنين، اقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون وجرفت أراضي المواطنين في بلدة دير أبو ضعيف شرق المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين