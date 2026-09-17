واشنطن: تدفقات النفط من الخليج تعود إلى مستويات ما قبل الحرب

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن تدفقات النفط من منطقة الخليج عادت إلى مستويات تقارب ما قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى مرور نحو 18 مليون برميل خلال يوم واحد.

وأوضح رايت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن تدفقات النفط من الخليج وصلت إلى مستويات وصفها بالقياسية، بعدما بلغ حجم النفط المنقول يوم الثلاثاء نحو 18 مليون برميل.

في المقابل، أظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر»، نقلتها وكالة رويترز، تراجع حركة سفن السلع الأولية عبر مضيق هرمز إلى أربع سفن فقط يوم الاثنين، مقارنة بـ10 سفن في اليوم السابق.

وشملت الحركة سفينتي بضائع سائبة غادرتا المضيق، إحداهما محملة والأخرى فارغة، إلى جانب ناقلتي نفط دخلتا المضيق دون حمولة. وأشارت رويترز إلى أن البيانات قد لا تشمل جميع السفن، في ظل احتمال إيقاف بعض السفن أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.

وقبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، كان المضيق يشهد عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، فيما تمر عبره نسبة تقارب 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وفق رويترز.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة، إذ أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري أعلن انفجار ناقلة نفط واندلاع حريق فيها بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز، دون تحديد موعد الحادث.

كما أرجأت دول خليجية محادثات كانت مقررة مع إيران بشأن ترتيبات محتملة مرتبطة بمضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية تحت تأثير التطورات الأمنية.

وفي مضيق باب المندب، أظهرت بيانات «كبلر» أيضاً تراجع عدد سفن السلع الأولية العابرة إلى 21 سفينة يوم الاثنين، مقارنة بـ28 سفينة في اليوم السابق.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات