ترامب يهدد أوروبا برسوم مرتفعة إذا منحت كندا عضوية مساعدة

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية «مرتفعة جداً» على دول الاتحاد الأوروبي، أو وقف التجارة مع أوروبا في قطاعات عدة، إذا مضى الاتحاد في منح كندا صفة «عضو مساعد».

وقال ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية إن واشنطن ستفرض رسوماً مشددة إذا قررت أوروبا ضم كندا «بنية سيئة»، مضيفاً أن الأمر سيكون مختلفاً إذا تم ذلك «عن حسن نية».

وتأتي تهديدات ترامب بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في 16 سبتمبر، استعداد الاتحاد الأوروبي لعرض وضع «أول عضو مساعد» على كندا، عقب تصريحات لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن بدء مفاوضات مع بروكسل لإنشاء «تحالف فريد»، من دون السعي إلى عضوية كاملة.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت بأن أوتاوا تدرس الحصول على وضع يسمح لها بالاستفادة من عدد من المزايا الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي دون الانضمام رسمياً إلى التكتل.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر بين واشنطن وأوتاوا، بعدما فرضت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على عدد من الواردات الكندية، وردت كندا بإجراءات جمركية مضادة.

وتسعى أوتاوا، في ظل الضغوط التجارية والسياسية، إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية، التي تستوعب نحو 70% من صادراتها، عبر تعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات