رغم شح الإمكانات.. طواقم غزة تنجح في استئناف زراعة القوقعة السمعية

رغم شح الإمكانات الطبية وصعوبة الظروف التي يعمل فيها القطاع الصحي في غزة، تمكنت الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي من إجراء أربع عمليات ناجحة لزراعة القوقعة السمعية، ضمن برنامج «مشروع طبي متعدد المراحل»، وذلك بعد توقف هذا النوع من العمليات لأكثر من ثلاث سنوات.

ويبرز هذا النجاح حجم الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في غزة للحفاظ على الخدمات التخصصية واستعادتها، رغم التحديات الناجمة عن تضرر المنشآت الصحية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب صعوبة توفير بعض التخصصات والإمكانات اللازمة لإجراء العمليات الدقيقة.

ونفذت الطواقم الطبية العمليات ضمن الإمكانات المتاحة، في خطوة تعكس قدرتها على مواصلة تقديم خدمات تخصصية للمرضى، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وتكتسب زراعة القوقعة أهمية خاصة للمرضى الذين يعانون من فقدان السمع، ولا سيما الأطفال، إذ تمنحهم فرصة لتحسين السمع والتواصل والاندماج في الحياة اليومية، بعد سنوات من توقف هذا النوع من التدخلات الطبية داخل القطاع.

هذا و توقفت عمليات زراعة القوقعة السمعية في قطاع غزة لأكثر من ثلاث سنوات، في ظل التحديات التي واجهها القطاع الصحي، بما في ذلك نقص المعدات والمستلزمات الطبية وتراجع القدرة على إجراء العمليات التخصصية.

ويأتي استئناف البرنامج في مجمع ناصر الطبي في وقت تعمل فيه الطواقم الصحية على إعادة تشغيل أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية المتقدمة، مستفيدة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحة، بما يخفف عن المرضى الحاجة إلى السفر خارج القطاع للحصول على العلاج.









المصدر / فلسطين أون لاين