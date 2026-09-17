نادي الأسير: 92 شهيدًا من الأسرى منذ بدء الحرب على غزة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 92 شهيدًا، بينهم 53 معتقلًا من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد المعتقل الإداري معتز نظام الأطرش (21 عامًا) من الخليل داخل سجن عوفر التابع للاحتلال.

وأوضح النادي، في بيان، أن الأطرش استشهد داخل سجن عوفر، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين الذين تمكّنت مؤسسات الأسرى من توثيق هوياتهم منذ بدء الحرب إلى 92 شهيدًا.

وبحسب نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هذه الحصيلة لا تشمل عددًا من معتقلي قطاع غزة الذين لا تزال المعلومات بشأن مصيرهم مجهولة، في ظل استمرار رفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم وظروف احتجازهم.

كما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 إلى 329 شهيدًا، وفق المعطيات التي أعلنتها مؤسسات الأسرى.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسط تحذيرات متواصلة من الظروف القاسية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون، وما يرافقها من تدهور في أوضاعهم الإنسانية والصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين