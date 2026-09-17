عمارة السعادة.. الحرب التي تقتل بعد الغارة

قرابة الثالثة فجرًا، سمع سكان منطقة الصناعة في مدينة غزة صوتًا ظنوه قصفًا جديدًا. خرجوا ليكتشفوا أن عمارة السعادة انهارت على ساكنيها، وطمرت خيامًا بجوارها.

هذه المرة، لم تحتج الفاجعة إلى طائرة،كان القصف السابق قد أضعف المبنى، وجعله فاجعة مؤجلة، وبقيت داخله أسر نازحة لم تجد مكانًا آخر تذهب إليه.

الحصيلة الأولية لهذه الفاجعة: استشهد 21 فلسطينيًا، بينهم 11 طفلًا وخمس نساء، وأصيب آخرون، في حين تستمر عمليات البحث.

خلف هذه الأرقام عائلات حاولت جمع ما بقي منها تحت سقف واحد، فانتهى بها النزوح إلى ركام جديد.

يسهل سؤال السكان: لماذا بقيتم في مبنى متصدع؟ لكن السؤال يتجاهل الطريق الذي أوصلهم إليه. أين يذهب من فقد بيته ودخله، واستنفد مدخراته في النزوح، ولم يعد قادرًا على استئجار مساحة آمنة؟ التحذير من انهيار السقف لا يوفر سقفًا بديلًا. وحين تضيق الخيارات، تصبح الإقامة في الخطر قرارًا مفروضًا على الأسرة، مهما بدا من الخارج غير مفهوم.

هذه إحدى الخلاصات الأساسية لقراءة سوسيولوجيا غزة. تدمير البيت ينتزع من الأسرة أكثر من الجدران؛ يفقدها الخصوصية والاستقرار، ويبعدها عن الجيران والأقارب الذين كانوا يعينونها وقت الشدة. ومع تكرار النزوح، تضعف شبكات الحماية ويتحول البحث عن الماء والطعام والمأوى إلى عمل يومي يستنزف الجميع. يصبح همّ الأب والأم تدبير الليلة المقبلة، ويتراجع التفكير في المدرسة والعمل والمستقبل أمام سؤال: أين سينام الأطفال؟

وعمارة السعادة ليست حالة معزولة، ففي غزة نحو ألفي مبنى متضرر، وسط تحذير أممي من قرابة 400 مبنى يتهددها انهيار وشيك.

وفي موقع الفاجعة، أعاق نقص الآليات الثقيلة الوصول إلى العالقين. تستطيع فرق الإنقاذ سماع استغاثة، لكنها تحتاج إلى معدات لكي تصل إلى صاحبها، وكل تأخير يبدد فرصة للنجاة.

هنا تتصل آثار القصف بالجرائم الإسرائيلية التي تمنع وسائل التعافي. فالمبنى الذي ضُرب يحتاج إلى فحص وترميم، والأسرة التي أُخرجت من بيتها تحتاج إلى مأوى، والمصاب يحتاج إلى علاج، والعالق يحتاج إلى رافعة. تعطيل هذه الاحتياجات يعمق أثر الضربة الأولى، لذلك لا يكفي تسجيل الفاجعة باعتبارها «انهيار مبنى»؛ ينبغي تتبع سلسلة الظروف التي أبقت الناس داخله، ثم أعاقت إنقاذهم.

هذه المعطيات تفضح أكذوبة وقف إطلاق النار، فالأسرة لا تقيس الاتفاق بتصريحات الوسطاء، بل بقدرتها على النوم دون غارة، والخروج دون خوف، والعثور على علاج وسكن.

وللركام وجه آخر لا يجوز إغفاله. فقد حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن انتشال رفات ضحايا، معظمهم أطفال ونساء، يعزز المخاوف بشأن وقوع جرائم حرب. وطالب بإتاحة الوصول للمحققين الدوليين وحفظ الأدلة، وانتقد القيود على معدات الانتشال والتعرف إلى هويات الضحايا.

أمام عمارة السعادة، يصبح السؤال الموجه إلى واشنطن والوسطاء ومجلس السلام محددًا: متى تتحول الوعود إلى معدات إنقاذ ومساكن آمنة ووقف فعلي للقتل؟ لا تستطيع أسرة تحت الركام انتظار تسوية الخلاف على اليوم التالي. لقد كانت تريد أن تعيش هذه الليلة فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين