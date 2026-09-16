1500 مبنى آيل للسقوط.. تجمع العشائر يحمل ترامب و"مجلس السلام" مأساة غزة

حمّل التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، مجلس السلام ورئيسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسؤولية الكاملة عن استمرار المأساة في قطاع غزة، محذرًا من خطر يهدد حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقطنون مباني متضررة وآيلة للسقوط.

وقال التجمع، في بيان، الأربعاء، إن انهيار مبنى السعادة في غزة، وما نتج عنه من ضحايا، يكشف حجم الخطر المحدق بآلاف العائلات التي اضطرتها الحرب والدمار إلى السكن داخل مبانٍ متصدعة وغير آمنة.

وأكد أن استمرار الحرب وتعطيل إعادة الإعمار وترك آلاف المباني المتضررة والركام المنتشر في مختلف أنحاء القطاع، يمثل استمرارًا لـ"جريمة الحرب والقتل البطيء" بحق الشعب الفلسطيني.

واتهم التجمع مجلس السلام بالصمت والعجز عن وقف نزيف الدم في غزة، معتبرًا أن ذلك يجعله "شاهدًا على المأساة بدلًا من أن يكون أداة لإنهائها"، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية.

وحذر من شتاء قاسٍ يهدد حياة آلاف الأسر، في ظل وجود نحو 1500 مبنى ووحدة سكنية آيلة للسقوط يقطن داخلها عشرات الآلاف من المواطنين.

ودعا التجمع العشائر والقبائل العربية والجماهير العربية إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب وتضامن شامل مع الشعب الفلسطيني وضحايا غزة، رفضًا لاستمرار القتل والحصار والدمار.

كما طالب الأمم المتحدة والدول العربية والوسطاء والجهات الضامنة بالتحرك العاجل لوقف الحرب، والبدء الفوري بإعادة الإعمار وإزالة الركام وتأمين مساكن آمنة للعائلات الفلسطينية.

وجدد التجمع دعوته إلى إزالة ما وصفها بـ"قنابل الموت المؤقتة" التي خلفتها الحرب في المباني المتصدعة والركام، محذرًا من تحولها إلى مآسٍ جديدة تهدد حياة السكان في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين