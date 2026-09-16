إعلام الأسرى ينعى الأسير "أبو سنينة"

نعى مكتب إعلام الأسرى الأسير معتز نظام الأطرش "أبو سنينة" من مدينة الخليل، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال بعد نحو عام من اعتقاله إداريًا، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 إلى 329 شهيدًا، بينهم 92 شهيدًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان، إن استشهاد الأطرش يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى تعرضهم لسياسات تشمل القمع والتنكيل والتجويع والحرمان والإهمال الطبي، بما يهدد حياتهم وسلامتهم.

وأضاف أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين عشرات الشهداء الأسرى، إلى جانب تغييب المعلومات المتعلقة بظروف استشهاد آخرين، ولا سيما المعتقلين من قطاع غزة.

وحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأطرش وعن حياة ومصير آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لحمايتهم ووقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وطالب بالكشف الفوري عن ظروف اعتقال الأطرش وملابسات استشهاده، وفتح تحقيق دولي مستقل في القضية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن استشهاده بعد نحو عام من الاعتقال الإداري يعيد التأكيد على خطورة هذه السياسة.

المصدر / فلسطين أون لاين