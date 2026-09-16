الاحتلال يجرف 250 دونمًا ويخطر بهدم منشآت ومنازل في جنين

جرفت قوات الاحتلال، الأربعاء، نحو 250 دونمًا من الأراضي الزراعية واقتلعت أشجار زيتون في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، بالتزامن مع إخطار مواطنين بهدم منشآت ومنزل مأهول في بلدة عابا، ورفض محكمة الاحتلال اعتراضًا على أوامر هدم 22 منزلًا في سيلة الظهر.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت في تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في دير أبو ضعيف، بعد إخطار أصحابها بذلك، في إطار إجراءات تستهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم وتحرمهم من مصادر رزقهم.

وفي بلدة عابا، سلمت قوات الاحتلال مواطنين في منطقة رأس الطويل إخطارات هدم طالت أربعة إسطبلات للخيل وبيوتًا بلاستيكية، إضافة إلى منزل مأهول تقطنه عائلة مكونة من سبعة أفراد.

وفي سيلة الظهر، رفضت محكمة الاحتلال اعتراضًا على إخطارات هدم استهدفت 22 منزلًا، كان أصحابها قد تلقوها قبل نحو عام، ومنحتهم مهلة 14 يومًا لتقديم الاستئناف وتجديد اعتراضاتهم.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط بلدة قصرة جنوب نابلس، بالتزامن مع استمرار إغلاق مدخل البلدة منذ نحو ثلاث سنوات، ما يحرم السكان من الوصول بسهولة إلى المناطق والبلدات المحيطة ويجبرهم على سلوك طرق بديلة.

ويترافق إغلاق المدخل مع استمرار أعمال التوسع الاستيطاني في محيط قصرة، بما يفرض وقائع جديدة على الأرض ويضيّق على المواطنين، ولا سيما في المناطق الزراعية والأراضي المحاذية للتجمعات الاستيطانية.

وتتعرض قصرة والقرى المجاورة جنوب نابلس منذ سنوات لإجراءات تضييق تشمل إغلاق الطرق والاعتداء على الأراضي والمزارعين، وسط مخاوف الأهالي من مزيد من عزل البلدة وتقييد حركة السكان ووصولهم إلى أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين