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غوتيريش يدعو لتطبيق "خطة السلام" في غزة ووقف سياسة الضم

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غوتيريش يدعو لتطبيق "خطة السلام" في غزة ووقف سياسة الضم

16 سبتمبر 2026 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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أنطونيو غوتيرش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التطبيق الكامل لخطة السلام في غزة، مشددًا على ضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة الضم في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر تطبيق حل الدولتين.

وأكد غوتيريش أن خفض التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى، داعيًا إلى تحييد المدنيين وحمايتهم في ظل استمرار التوتر في المنطقة.

وشدد على ضرورة تنفيذ خطة السلام في غزة بالكامل، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود المفروضة عليها.

كما دعا إلى وقف سياسة الضم في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط بتطبيق حل الدولتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #غوتيرش #خطة السلام

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