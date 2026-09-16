الحصيلة النهائية.. الدفاع المدني ينهي مهمة الإنقاذ أسفل بناية السعادة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الأربعاء، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في أعقاب انهيار عمارة السعادة، مشيرة إلى انتشال جثامين 21 شخصًا كانوا مفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب التعامل مع 45 مصابًا ونقلهم إلى المستشفيات.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن طواقمها تلقت نحو الساعة الثانية والنصف فجرًا إشارات استغاثة من إدارة مركز إيواء مجاور للعمارة، تفيد بظهور تصدعات وتشققات مفاجئة في المبنى، الذي كان يؤوي أكثر من 100 نازح.

وأضافت أن طواقمها المختصة توجهت فورًا إلى المكان، وتعاملت مع الحادث بمساندة اللجنة المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأوضحت أن الطواقم تمكنت من إجلاء 35 شخصًا من العمارة والخيام المجاورة، ونقلهم إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الخطر، مع التأكد من سلامتهم الصحية.

وأشارت إلى أنه عقب ظهور مؤشرات انهيار المبنى، تعاملت الطواقم مع 45 مصابًا، وجرى نقلهم بالتعاون مع مقدمي الخدمات الإسعافية إلى المستشفيات.

وبعد انهيار المبنى، باشرت فرق الدفاع المدني العمل في محاولة لإنقاذ أشخاص أحياء تحت الأنقاض، قبل أن تتمكن، بعد ساعات من العمل، من انتشال جثامين 21 مفقودًا، معلنة بذلك انتهاء المهمة.

المصدر / فلسطين أون لاين