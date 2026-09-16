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أمطار وانخفاض في الحرارة.. كتلة هوائية رطبة تعبر فلسطين

16 سبتمبر 2026 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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يُتوقع هطول زخات من الأمطار تشمل مناطق شمال فلسطين والساحل

تتأثر فلسطين، يوم الجمعة، بكتلة هوائية رطبة تعبر المنطقة، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة، مع توقعات بهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة، خاصة الشمالية والساحلية.

وبحسب مركز طقس القدس، يُتوقع هطول زخات من الأمطار خلال ساعات الصباح، تشمل مناطق شمال فلسطين والساحل، إضافة إلى بعض المناطق الداخلية، على أن تترافق الحالة الجوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون أكثر برودة مقارنة بالأيام السابقة، مع فرصة لهطول الأمطار على فترات في عدد من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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