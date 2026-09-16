بؤرة ثانية خلال 4 أشهر.. تسارع الاستيطان في بيت إكسا

حذرت محافظة القدس من تصاعد التوسع الاستيطاني في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، عقب إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في منطقة خربة العلاونة على أراضي البلدة، بحماية قوات الاحتلال، لتكون الثانية خلال أربعة أشهر.

وقالت المحافظة إن مجموعة من المستوطنين شرعت في إقامة منشآت وتجهيزات في خربة العلاونة، التي تُعد متنفسًا وموقعًا للتنزه للمواطنين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ وجود استيطاني جديد وفرض أمر واقع على أراضي البلدة.

وحذرت من مخاطر توسع البؤرة خلال الفترة المقبلة وامتدادها إلى مساحات إضافية من أراضي المواطنين، مشيرة إلى أن إقامة بؤرتين خلال فترة قصيرة يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، ويهدد بتقييد وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية.

وأوضحت أن البؤرة الأولى أقيمت في 11 آذار/مارس الماضي، عندما دخل نحو 40 مستوطنًا إلى مناطق رأس فريج وكرم الغرابة والمطاطة، برفقة شاحنات وجرافة، وشرعوا في أعمال تجريف وإغلاق طريق زراعية.

وفي 13 آذار/مارس، وُثقت أعمال وضع بركسات وسياج شائك في مناطق أخرى، فيما عاد المستوطنون في 2 و10 آب/أغسطس إلى المنطقة الغربية، ونفذوا أعمال حفر وتجريف بهدف توسيع البؤرة وتثبيتها.

المصدر / فلسطين أون لاين