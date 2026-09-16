فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رونالدو قد يتحول من نجم في النصر إلى شريك في ملكية النادي!

موعد كأس السوبر المصري والدولة العربية المستضيفة

الفلسطيني حسن يسجل في شباك الهلال ويضع بصمته في دوري أبطال آسيا

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو سنينة

لاعب الأهلي المصري ينعى شهداء غزة بكلمات مؤثرة

استشهاد الأسير معتز أبو سنينة داخل سجون الاحتلال

بن غفير يزور "بير هداج" في النقب المحتل وسط احتجاج الأهالي

جماهير غفيرة تشييع قائد لواء رفح أبو عبيد

جهود متواصلة للجنة المصرية لانتشال العالقين تحت أنقاض مبنى بغزة

الاحتلال يجرف 250 دونمًا ويقتلع أشجار زيتون شرق جنين

مبابي يكشف تفاصيل مشادته مع لاعب إلتشي " اخترت الشخص الخطأ"

16 سبتمبر 2026 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...
مبابي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تفاصيل المشادة التي جمعته بالإسباني غونزالو فيار لاعب إلتشي، خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وتحدث مبابي عن الواقعة، موضحًا أن الاحتكاك بدأ بعدما استهدف فيار ساقه أكثر من مرة، قبل أن تتطور الأمور بين اللاعبين داخل أرض الملعب.

وقال مبابي: "استهدف ساقي أكثر من مرة، ثم جاء ووضع يديه عليّ، فأبعدته عني، لأنني لن أسمح لأي شخص بأن يفعل ذلك".

وأضاف النجم الفرنسي: "هناك فرق بين اللعب بقوة ومحاولة تخويف لاعب. أنا معتاد على الالتحامات، لكن إذا كنت تعتقد أنه يمكنك ركلي والإمساك بي ثم تتوقع مني أن أبقى صامتًا، فقد اخترت الشخص الخطأ".

وتابع مبابي حديثه عن الواقعة قائلًا: "لن أبدأ شجارًا، لكنني لن أخاف منه أيضًا. فزنا بالمباراة وسجلت هدفًا، وعندما حاول إيقافي بيديه، أجبته بكرة القدم".

وجاءت تصريحات مبابي بعد مواجهة شهدت ندية كبيرة بين ريال مدريد وإلتشي، ليؤكد اللاعب الفرنسي أن رده على الاحتكاكات كان داخل الملعب، من خلال مواصلة اللعب والمساهمة في تحقيق فريقه للفوز، إلى جانب تسجيله أحد أهداف اللقاء.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#ريال مدريد #مبابي #كورة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة