رونالدو قد يتحول من نجم في النصر إلى شريك في ملكية النادي!

متابعة/ فلسطين أون لاين:

قد تشهد علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي النصر السعودي تحولًا جديدًا، بعدما كشفت تقارير صحفية عن دخوله ضمن مجموعة استثمارية تسعى لشراء حصة مسيطرة في النادي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وبحسب ما أوردته صحيفة أبولا البرتغالية، فإن رونالدو يشارك في كونسورتيوم يضم خمسة مستثمرين، بينهم جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان، إلى جانب ثلاثة مستثمرين سعوديين.

ووفق التقارير، يدرس أعضاء المجموعة ضخ نحو 100 مليون دولار لكل مستثمر، في إطار تحرك استثماري يهدف إلى الاستحواذ على السيطرة في نادي النصر، الذي يملك صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة فيه.

ولا تزال العملية في مرحلة المفاوضات، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فيما أشارت التقارير إلى وجود اتصالات واجتماعات مرتقبة مع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وفي حال نجاح العملية، سيكون رونالدو أمام دور جديد داخل النادي؛ فبعد أن أصبح أحد أبرز نجوم النصر منذ انضمامه إليه، قد ينتقل إلى موقع الشريك في ملكية النادي إلى جانب دوره كلاعب.

وتأتي هذه الأنباء في وقت سبق أن أشارت فيه تقارير إلى امتلاك رونالدو حصة في نادٍ إسباني، ما يعكس توسع نشاطه الاستثماري خارج المستطيل الأخضر.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات