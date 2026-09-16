موعد كأس السوبر المصري والدولة العربية المستضيفة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تعود منافسات كأس السوبر المصري إلى الملاعب الإماراتية من جديد، حيث تستضيف الإمارات النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية مصرية.

وتشهد منافسات الدور نصف النهائي مواجهتين مرتقبتين، إذ يلتقي الزمالك مع المصري، فيما يواجه بيراميدز نظيره الأهلي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة.

وتحظى البطولة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل وجود أربعة من أبرز الأندية المصرية، وسط ترقب للمواجهات التي ستحدد طرفي المباراة النهائية وبطل النسخة الجديدة.

ومن المقرر أن تُنقل مباريات البطولة تلفزيونيًا عبر ON Sport وأبوظبي الرياضية، لإتاحة متابعة المنافسات للجماهير المصرية والعربية.

وتقام مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، التي تستضيف البطولة مجددًا، وسط أجواء جماهيرية منتظرة ومنافسة قوية بين الأندية الأربعة على التتويج باللقب.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات