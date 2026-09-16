فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رونالدو قد يتحول من نجم في النصر إلى شريك في ملكية النادي!

موعد كأس السوبر المصري والدولة العربية المستضيفة

الفلسطيني حسن يسجل في شباك الهلال ويضع بصمته في دوري أبطال آسيا

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو سنينة

لاعب الأهلي المصري ينعى شهداء غزة بكلمات مؤثرة

استشهاد الأسير معتز أبو سنينة داخل سجون الاحتلال

بن غفير يزور "بير هداج" في النقب المحتل وسط احتجاج الأهالي

جماهير غفيرة تشييع قائد لواء رفح أبو عبيد

جهود متواصلة للجنة المصرية لانتشال العالقين تحت أنقاض مبنى بغزة

الاحتلال يجرف 250 دونمًا ويقتلع أشجار زيتون شرق جنين

موعد كأس السوبر المصري والدولة العربية المستضيفة

16 سبتمبر 2026 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
...
موعد كأس السوبر المصري والدولة العربية المستضيفة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تعود منافسات كأس السوبر المصري إلى الملاعب الإماراتية من جديد، حيث تستضيف الإمارات النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية مصرية.

وتشهد منافسات الدور نصف النهائي مواجهتين مرتقبتين، إذ يلتقي الزمالك مع المصري، فيما يواجه بيراميدز نظيره الأهلي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة.

وتحظى البطولة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل وجود أربعة من أبرز الأندية المصرية، وسط ترقب للمواجهات التي ستحدد طرفي المباراة النهائية وبطل النسخة الجديدة.

ومن المقرر أن تُنقل مباريات البطولة تلفزيونيًا عبر ON Sport وأبوظبي الرياضية، لإتاحة متابعة المنافسات للجماهير المصرية والعربية.

وتقام مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، التي تستضيف البطولة مجددًا، وسط أجواء جماهيرية منتظرة ومنافسة قوية بين الأندية الأربعة على التتويج باللقب.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#كأس #كأس السوبر المصري #كورة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة