الفلسطيني حسن يسجل في شباك الهلال ويضع بصمته في دوري أبطال آسيا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

سجل اللاعب الفلسطيني علاء الدين حسن هدفًا لفريقه الغرافة القطري في شباك الهلال السعودي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك حسن في اللقاء كبديل، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الغرافة الوحيد عند الدقيقة 90+2، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك الفريق السعودي.

ورغم هدف اللاعب الفلسطيني في الدقائق الأخيرة، حافظ الهلال على تقدمه وحقق الفوز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وترك حسن بصمته في ظهوره الآسيوي الأول أمام الهلال، بعدما سجل هدفًا في الوقت القاتل، ليمنح فريقه فرصة العودة إلى المباراة، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات