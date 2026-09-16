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حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو سنينة

16 سبتمبر 2026 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
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تصريح حماس.jpg

حمّلت حركة حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الأسير معتز الأطرش أبو سنينة داخل سجونها، معتبرة أن استشهاده يمثل «جريمة جديدة» بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الحركة، في بيان، إن أبو سنينة تعرض، إلى جانب الأسرى، لما وصفته بالتعذيب والتنكيل والحرمان والإهمال الطبي، مطالبة بتحرك وطني ورسمي وشعبي وحقوقي واسع لإسناد الأسرى والضغط لوقف الانتهاكات بحقهم.

ودعت حماس الفلسطينيين إلى مواصلة الفعاليات المساندة للأسرى وعائلاتهم، مؤكدة استمرار جهودها من أجل إطلاق سراح الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أفادت، في 9 آب/أغسطس الماضي، بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين وثقت هوياتهم منذ عام 1967 بلغ 328 شهيداً، بينهم 91 شهيداً منذ بدء الحرب على غزة، من بينهم 53 أسيراً من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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