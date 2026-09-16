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لاعب الأهلي المصري ينعى شهداء غزة بكلمات مؤثرة

16 سبتمبر 2026 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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أشرف بن شرقي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كتب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي المصري، رسالة مؤثرة تعليقًا على الفاجعة التي شهدتها غزة، بعد انهيار بناية سكنية فوق سكانها فجر اليوم.

وقال بن شرقي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":  "أكثر من 100 مواطن فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، دُفنوا تحت أنقاض بناية سكنية انهارت فوق رؤوسهم أثناء نومهم فجر اليوم .. لله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ".

وتفاعل اللاعب المغربي مع المشهد الإنساني في غزة، معبرًا عن حزنه تجاه سقوط الضحايا، في رسالة تحمل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار المأساة الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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