استشهاد الأسير معتز أبو سنينة داخل سجون الاحتلال

أعلنت مصادر عائلية، اليوم الأربعاء، استشهاد الأسير معتز الأطرش أبو سنينة، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد نحو عام على اعتقاله إدارياً.

وأفادت المصادر أن أبو سنينة كان معتقلاً إدارياً منذ نحو عام، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حتى الآن حول ظروف استشهاده أو مكان وجوده، فيما لم يصدر إعلان رسمي يوضح ملابسات استشهاده.

ويأتي استشهاد أبو سنينة في ظل تزايد حالات استشهاد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط إفادات وشهادات وتقارير فلسطينية تتحدث عن تدهور ظروف الاحتجاز والتعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.

ووفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين أُعلنت هوياتهم منذ بدء حرب غزة نحو 91 شهيداً حتى 9 آب/أغسطس 2026، بينهم 53 أسيراً من قطاع غزة، فيما بلغ العدد الإجمالي للشهداء الذين وثقت الهيئة هوياتهم منذ عام 1967 نحو 328 شهيداً.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل جميع الحالات التي يُعتقد أنها وقعت داخل السجون، في ظل استمرار عدم الكشف عن مصير عدد من معتقلي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات