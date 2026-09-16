بن غفير يزور "بير هداج" في النقب المحتل وسط احتجاج الأهالي

أجرى وزير الأمن القومي في "إسرائيل" إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، جولة في قرية "بير هداج" بالنقب المحتل، شملت أراضي الأهالي، وسط احتجاجات من سكان القرية ومواجهة كلامية بين الوزير وأحد السكان.

وانتقد أحد الأهالي أداء بن غفير، واصفاً إياه بـ«الوزير الفاشل»، ومحمّلاً إياه مسؤولية تراجع مستوى الأمن في المجتمع العربي، فيما اتهمه باستخدام الزيارات الميدانية لأغراض سياسية.

وقال رئيس اللجنة المحلية في "بير هداج"، سليم الدنفيري، إن زيارة بن غفير «لن تؤثر في الأهالي»، متهماً الوزير بدعم سياسات هدم المنازل في القرية، ومؤكداً تمسك السكان بأراضيهم.

وتأتي الزيارة في ظل استمرار التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والمجتمع العربي في النقب، خصوصاً التجمعات البدوية غير المعترف بها رسمياً، التي تواجه، بحسب ممثليها، عمليات هدم وإخلاء ونقصاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وخلال الأشهر الماضية، أثارت تحركات بن غفير في مناطق فلسطينية وعربية احتجاجات، من بينها زيارته لمنشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة في آب/أغسطس، وإعلانه اتخاذ إجراءات لإخلائها.

وتأتي زيارة بن غفير لـ"بير هداج" بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في وقت كثف فيه بن غفير وحلفاؤه من اليمين الإسرائيلي مواقفهم وتحركاتهم المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والمجتمع العربي داخل "إسرائيل"، بما في ذلك ملف قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات