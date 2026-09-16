جهود متواصلة للجنة المصرية لانتشال العالقين تحت أنقاض مبنى بغزة

تواصل اللجنة المصرية في قطاع غزة جهودها لإنقاذ وانتشال العالقين تحت أنقاض مبنى سكني مكوّن من سبع طبقات، انهار فجر اليوم على رؤوس ساكنيه عند نحو الساعة الثالثة فجراً، بينما كان بداخله نحو 100 شخصاً.

وقال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة إن طواقم اللجنة، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والمعدات المتوفرة في القطاع، تمكنت من إجلاء نحو 40 شخصاً من المبنى، فيما لا يزال نحو 60 آخرين عالقين تحت الأنقاض.

وأوضح منصور أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة على مدار الساعة، رغم محدودية الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تعتمد على معدات بسيطة، في ظل الحاجة إلى معدات ثقيلة ومتخصصة للتعامل مع المباني المنهارة وانتشال العالقين.

وأسفر انهيار المبنى، وفق المعلومات الواردة من موقع الحادث، عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين ومفقودين تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل، أشار منصور إلى جهود اللجنة في التعامل مع أزمة الإيواء، موضحاً أن لديها مخيماً مقاماً على مساحة نحو 38 دونماً، ويضم قرابة 15 ألف خيمة، ومجهزاً بخدمات الكهرباء والمياه والعيادات الطبية والمدارس.

ودعا منصور المواطنين المقيمين في مبانٍ وأماكن تشكل خطراً على حياتهم إلى التواصل مع اللجنة المصرية، للعمل على إجلائهم وتوفير أماكن إيواء أكثر أمناً.

وترتكب "إسرائيل" منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 248 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / فلسطين أون لاين