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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي يومين أمام المصلين

16 سبتمبر 2026 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي يومين أمام المصلين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أمام المصلين حتى مساء الخميس، بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو اسنينة في بيان صحفي، إن الإغلاق يأتي "في إطار التصعيد المستمر والسعي للاستيلاء على ما تبقى من أجزاء الحرم".

وأكد أبو اسنينة أن الحرم الإبراهيمي "مكان إسلامي خالص بكافة أروقته وساحاته”، معتبرا هذه الممارسات "تعديا صارخا على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية".

وبالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيطه، وأغلقت الحواجز والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه، ما أعاق وصول الطلبة والهيئات التدريسية إلى مدرستي الإبراهيمية الأساسية للبنين والفيحاء الأساسية للبنات.

وتسببت الإجراءات الإسرائيلية في وقف العملية التعليمية بشكل كامل في المدرسة الإبراهيمية، وعرقلتها في مدرسة الفيحاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الحرم الإبراهيمي

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