الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء مع اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية، ‌والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا 92.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من اليوم. وسيتبع قرار السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش.

المصدر / وكالات