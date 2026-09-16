الدولار يصعد مع زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية

حافظ الدولار، اليوم الأربعاء، على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من أعلى مستوياته في عدة ‌أسابيع مقابل عدد من ال عملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.

وقالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي بسيدني “بلغ احتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 بالمئة تقريبا، مما يعني أن الدولار سيشهد ارتفاعا طفيفا إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة”.

وكان الدولار ارتفع إلى جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الين والدولار النيوزيلندي، مما دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار في تعاملات الصباح الآسيوية، واليابانية إلى ‌أدنى مستوى لها في أسبوع عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.

وسجل اليورو ‌1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر المسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، في حين ‌لم يكن الجنيه الإسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار.

ولم تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر / وكالات