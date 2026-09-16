الغرفة التجارية تطالب بتحرك عاجل عقب انهيار مبنى سكني غرب غزة

طالبت الغرفة التجارية والصناعية والزراعية محافظة غزة بتحرك عاجل لحماية المواطنين وتوفير مستلزمات الإيواء والإنقاذ، عقب انهيار مبنى سكني متضرر في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.

وأعربت الغرفة، في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، عن بالغ حزنها للحادث، وقدمت تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء والمصابين وأهالي مدينة غزة، مؤكدة أن انهيار المبنى يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها آلاف المواطنين المقيمين في مبانٍ متضررة وغير آمنة.

وقالت الغرفة إن استمرار إقامة المواطنين في هذه المباني يأتي في ظل غياب البدائل السكنية وصعوبة الوصول إلى مواد الإيواء ومستلزمات الترميم وإعادة التأهيل، الأمر الذي يزيد من مخاطر وقوع حوادث وانهيارات جديدة.

وطالبت بفتح المعابر بشكل عاجل والسماح بإدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء، باعتبارها خطوة أساسية لتوفير مأوى آمن للأسر التي فقدت مساكنها أو تضطر للإقامة في مبانٍ متضررة.

كما دعت إلى إدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ وإزالة الركام، وتأمين المباني والمناطق المهددة بالانهيار، بما يتيح التعامل السريع مع حالات الطوارئ وحماية حياة المواطنين.

ودعت الغرفة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة إلى ممارسة الضغط لضمان إدخال المعدات والمستلزمات إلى قطاع غزة، وتوفير التمويل اللازم للتعامل مع المباني المتضررة وإزالة مصادر الخطر، والبدء بأعمال الترميم وإعادة التأهيل وصولاً إلى إعادة الإعمار.

وشددت الغرفة على أن حماية حياة المواطنين وتأمين مأوى آمن لهم لم تعد تحتمل التأجيل، مؤكدة أن التعامل مع الواقع القائم يتطلب استجابة عاجلة تشمل فتح المعابر وإدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء ومعدات الإنقاذ وإزالة الركام.

المصدر / فلسطين أون لاين