تحالف منظمات المجتمع الفلسطيني يحذر من مخاطر المباني المتصدعة في غزة

حذّر تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من تفاقم المخاطر الإنسانية التي يواجهها المدنيون والنازحون في قطاع غزة، عقب انهيار مبنى سكني مكوّن من ستة طوابق في مدينة غزة، كان يؤوي عشرات الأسر النازحة، ما أدى إلى وقوع عشرات الأشخاص تحت الأنقاض، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

وقال التحالف، في بيان، إنه يتابع «ببالغ القلق والألم» تداعيات الحادثة، مستنداً إلى الإفادة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، والتي أفادت بأن المبنى كان يؤوي قرابة 100 شخص.

وبحسب البيان، تمكنت طواقم الدفاع المدني، بالتعاون مع اللجنة المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبلدية غزة، من إنقاذ 16 شخصاً بشكل أولي، فيما جرى انتشال 14 جثماناً، بينهم 6 أطفال، مع استمرار وجود مفقودين تحت الأنقاض، وفق ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني.

واعتبر التحالف أن بقاء أشخاص تحت الأنقاض في ظل عدم توافر المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ يمثل خطراً مباشراً على حياتهم، داعياً المجتمع الدولي والجهات الضامنة لترتيبات وقف إطلاق النار إلى اتخاذ إجراءات فورية تتيح لفرق الإنقاذ الوصول إلى العالقين وانتشالهم دون تأخير.

وحذّر من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، في ضوء ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني بشأن وجود عشرات المباني المتصدعة، واستمرار إقامة أعداد كبيرة من النازحين في ظروف سكنية بالغة الهشاشة.

وطالب التحالف المجتمع الدولي والدول الضامنة لوقف إطلاق النار والجهات الدولية والإنسانية ذات الصلة بالعمل على تسهيل إدخال معدات وآليات الإنقاذ الثقيلة، وتمكين فرق الدفاع المدني من أداء مهامها، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للتعامل مع المباني المتصدعة وحالات الانهيار.

وأكد أن حماية المدنيين «لا تتوقف عند وقف إطلاق النار»، وإنما تشمل ضمان قدرتهم على البقاء بأمان والحصول على الحماية والإنقاذ والإغاثة عند تعرضهم للخطر، مشدداً على أن إنقاذ المفقودين تحت الأنقاض يجب أن يبقى أولوية إنسانية عاجلة.

ودعا التحالف إلى الانتقال من بيانات القلق والإدانة إلى «إجراءات عملية وفورية» لحماية المدنيين والنازحين والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

المصدر / فلسطين أون لاين