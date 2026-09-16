القسام تنعى قائد لواء رفح نائل أبو عبيد

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء رفح نائل عطية محمد أبو عبيد، المعروف باسم "أبو عطية"، إثر عملية اغتيال وقعت مساء الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2026.

وقالت الكتائب في بيان، الأربعاء، إن أبو عبيد التحق بصفوفها عام 1993، وشارك خلال مسيرته في عدد من العمليات العسكرية، من بينها عمليات أنفاق، كما تولى قيادة كتيبة يبنا عام 2002، وشارك في التصدي للاجتياحات الإسرائيلية لمخيم رفح.

وأضافت أن أبو عبيد تدرج في مواقع قيادية ضمن لواء رفح، فتولى قيادة التخصصات العسكرية عام 2014، ثم دائرة العمليات عام 2016، قبل أن يصبح أحد قادة عملية "طوفان الأقصى"، التي قالت إنه أسهم في التخطيط والإشراف على العمليات المرتبطة بلواء رفح.

وأشارت الكتائب إلى أن أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلفًا للقائد محمد شبانة، الذي أعلنت استشهاده في وقت سابق.

وفي ختام بيانها، نعت الكتائب أبو عبيد، مستعرضة مسيرته العسكرية، ومؤكدة استمرارها في نهج المقاومة، وفق ما جاء في البيان.

ويأتي إعلان استشهاد أبو عبيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة نعي قادتها وعناصرها الذين استشهدوا خلال القصف المستمر على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين