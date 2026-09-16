"الصحة": 6 شهداء و71 مصابًا خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 6 شهداء و71 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا انهيار المباني المتضررة إلى 50 وفاة منذ بدء العدوان.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ 1,381 شهيدًا، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 4,757 إصابة، وبلغ عدد حالات الانتشال من تحت الأنقاض 831 حالة.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان ارتفعت إلى 73,795 شهيدًا و174,869 مصابًا.

وأضافت الوزارة أن انهيار مبنى سكني متضرر من العدوان أسفر، حتى اللحظة، عن استشهاد 17 مواطنًا وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال عدد من المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وأكدت أن إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من العدوان ارتفع بذلك إلى 50 حالة وفاة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد المباني المتضررة ونقص الإمكانات اللازمة للتعامل معها وإنقاذ العالقين تحت الركام.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتفاقم فيه مخاطر المباني المتضررة في قطاع غزة، مع استمرار وجود أعداد من السكان والنازحين داخل أبنية غير آمنة، وسط محدودية إمكانات الإنقاذ ونقص المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع الانهيارات وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين