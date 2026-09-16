السراج: التعنت الإسرائيلي يهدد حياة سكان غزة ويمنع تأهيل المباني

حذّر رئيس بلدية غزة يحيى السراج، اليوم الأربعاء، من تزايد مخاطر انهيار المباني المتضررة في مدينة غزة، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات اللازمة لإنقاذ وتأهيل الأبنية، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن يهدد حياة السكان والنازحين.

وقال السراج، في تصريحات، إن البلدية تلقت فجر اليوم بحزن وغضب نبأ وفاة نساء وأطفال وكبار سن جراء انهيار بناية سكنية في المدينة، مشيرًا إلى أن الحادث ليس الأول، وقد لا يكون الأخير ما لم يتم التدخل العاجل وإدخال المعدات المطلوبة للتعامل مع المباني المتضررة.

وأوضح أن التحذيرات المتكررة التي وُجهت إلى المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات لم تضع حدًا للتعنت الإسرائيلي في إدخال المعدات، معتبرًا أن ذلك يحرم الفلسطينيين من حقهم في العيش بأمان وكرامة.

وأشار السراج إلى أن المخاوف تتضاعف مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من رياح عاتية وأمطار غزيرة، قد تتسبب في انهيارات جديدة وحوادث مماثلة، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المباني المتضررة.

وبيّن أن البلدية حذرت المواطنين مرارًا من الاقتراب من الأبنية الآيلة للسقوط، إلا أن غياب أماكن الإيواء والبدائل المناسبة يدفع السكان إلى البقاء فيها، ما يعرض حياتهم للخطر.

وناشد الجهات الدولية والمعنية العمل على إدخال المساكن المؤقتة والمستلزمات الأساسية بصورة عاجلة، وإنقاذ حياة السكان، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد أرقام، وإنما بشر لهم الحق في الحياة الكريمة.

كما طالب بإدخال المواد اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق العامة والصحية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، داعيًا إلى تحرك عاجل يحول دون تكرار مثل هذه المآسي.

وأعرب السراج عن أمله في أن يشكل حادث انهيار البناية دافعًا لتحرك سريع وجاد، بما يسهم في حماية السكان ومعالجة تداعيات المباني المتضررة والحد من مخاطر انهيارها.

وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار تضرر أعداد كبيرة من المباني والمنشآت في قطاع غزة، وغياب الإمكانات والمعدات اللازمة لإزالة الركام وتأهيل الأبنية المتضررة، ما يفاقم المخاطر التي تواجه السكان والنازحين، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع القدرة على توفير أماكن إيواء آمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين