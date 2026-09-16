أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفاً في المرتفعات الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطورة ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين