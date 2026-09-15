الشعبية تطرح "خارطة طريق للإنقاذ الوطني"

طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال لقاء سياسي ونقابي موسع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ورقة وطنية شاملة بعنوان "خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني"، بحضور قيادات أطر نقابية وممثلين عن النقابات المهنية وكوادر صحفية وإعلامية.

ونظمت لجنة العمل النقابي في الجبهة اللقاء في مقر مركز التضامن الإعلامي، لمناقشة محاور المبادرة الوطنية التي قدمها القيادي في الجبهة هاني خليل، مستعرضًا بنودها ومحاورها السبعة، ومؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى فتح نقاش وطني واسع حول سبل الخروج من الواقع المأزوم الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وقال مسؤول التجمع الصحفي الديمقراطي رمزي المغاري، في كلمة افتتاحية، إن المبادرة لا تُطرح بوصفها صيغة مغلقة أو إملاءً سياسيًا، وإنما "ورقة عمل وطنية مفتوحة للنقاش والإثراء والتعديل"، بما يسهم في الوصول إلى رؤية جامعة تعيد بناء الشراكة والقرار الوطني الموحد، في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار على قطاع غزة، ومخططات الضم والاستيطان في الضفة والقدس.

وأوضح خليل أن الجبهة، رغم استعدادها لخوض الانتخابات باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا، ترى أن الأولوية الراهنة تتطلب مرحلة انتقالية توافقية لتعزيز صمود المواطنين، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الجميع، إلى جانب تشكيل حكومة توافق وطني توحد المؤسسات بين الضفة وغزة، وتمهد لإجراء انتخابات شاملة ومتزامنة.

بدوره، أكد مسؤول لجنة العمل النقابي محمد نجيب المجدلاوي أن الجبهة بدأت سلسلة من اللقاءات والورش الحوارية مع مختلف القطاعات والشرائح والمكونات المجتمعية، بهدف طرح المبادرة كأرضية للحوار والتعديل والإثراء، مشددًا على أهمية دور الأطر النقابية والمهنية والعمالية في هذه المرحلة.

المصدر / فلسطين أون لاين