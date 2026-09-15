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انتحار جندي في جيش الاحتلال

15 سبتمبر 2026 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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20 جنديًا انتحروا منذ بداية العام خلال الخدمة الفعلية

انتحر جندي الاحتياط في جيش الاحتلال رزيئيل شمير، أمس الاثنين، داخل منزله في "تل أبيب"، بعدما كان قد خدم مئات الأيام خلال الحرب، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وقالت الصحيفة العبرية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 20 جنديًا انتحروا منذ بداية العام خلال الخدمة الفعلية، استنادًا إلى البيانات المعلنة فقط، في مؤشر على ارتفاع حالات الانتحار داخل المنظومة الأمنية للاحتلال.

وأشارت "هآرتس" إلى أن هذا الاتجاه بدأ مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لافتة إلى تصاعد حالات الانتحار داخل المنظومة الأمنية منذ ذلك الحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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