إتلاف طنين من الخضراوات والفواكه الفاسدة في خان يونس

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس نحو طنين من الخضراوات والفواكه الفاسدة، بعد ضبطها داخل أحد أسواق الجملة بحوزة تاجرين، خلال جولات تفتيش ميدانية نُفذت بالتعاون مع طواقم وزارة الزراعة.

وأوضح مدير مباحث التموين أن الكمية المضبوطة شملت كميات من البندورة والخيار والمانجا الفاسدة، جرى ضبطها وإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد أن عملية الضبط والإتلاف تمت بموجب محاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة، مشددًا على استمرار الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر / فلسطين أون لاين