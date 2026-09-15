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مستشفى حمد بغزة يعلق خدماته الخارجية بسبب توقف النقل العام

15 سبتمبر 2026 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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مستشفى حمد يعلق خدماته الخارجية في غزة غدًا بسبب توقف النقل العام

أعلنت إدارة مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة تعليق الخدمات الخارجية في جميع أقسام المستشفى، يوم غدٍ الأربعاء، بسبب إعلان نقابة أصحاب شركات الباصات العامة تعليق خدمة النقل بشكل كامل، بما يشمل نقل الكوادر الطبية والمرضى.

وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم، إن قرار تعليق الخدمات جاء نتيجة عدم توفر مستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة لضمان سلامة الحافلات واستمرار خدمات النقل، ما سيحول دون وصول الكوادر الطبية والمرضى والمستفيدين إلى المستشفى.

وأوضحت أن تعليق الخدمات الخارجية سيستمر ليوم واحد، على أن يُستأنف العمل يوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول، وفقًا للظروف المتاحة.

وأكدت إدارة المستشفى أن توقف خدمات النقل ينعكس بشكل مباشر على قدرة الطواقم الطبية والمرضى والمستفيدين على الوصول إلى الخدمات الطبية والتأهيلية، ما يزيد من معاناة المرضى، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وناشدت إدارة مستشفى حمد المؤسسات الدولية والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة لوسائل نقل الكوادر الطبية والمرضى.

وشددت على أن توفير احتياجات النقل من شأنه المساهمة في استمرارية تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية، والتخفيف من معاناة المرضى وذويهم في ظل الأوضاع الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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