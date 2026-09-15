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استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز دون إصابات أو أضرار

15 سبتمبر 2026 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بتعرض سفينة لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغًا متأخرًا بشأن حادث وقع عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش، أمس الاثنين.

وأضافت أن مصدرًا موثوقًا على متن السفينة أكد تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول، مشيرة إلى عدم تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية أو تأثير بيئي جراء الحادث حتى وقت صدور البيان.

ودعت الهيئة السفن المارة عبر مضيق هرمز إلى توخي أقصى درجات الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو حوادث أمنية فور وقوعها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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