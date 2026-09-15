مستوطنون يسرقون 300 رأس من الأغنام وحصانًا عربيًا من مزرعة شرق رام الله

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الثلاثاء، على سرقة نحو 300 رأس من الأغنام وحصان عربي أصيل من مزرعة فلسطينية في بلدة دير دبوان، شرق رام الله، في اعتداء استهدف ممتلكات مزارع فلسطيني ومصدر رزقه.

وقال المزارع يوسف فواز عواودة إن المستوطنين قصّوا السياج المحيط بالمزرعة وقطعوا أقفالها، قبل أن يقتحموا بركسين ويسرقوا منهما نحو 300 رأس من الأغنام، إضافة إلى حصان عربي أصيل، موضحًا أن الحصان بحوزته أوراق وشهادات تثبت ملكيته.

وأوضح عواودة أنه بقي في المزرعة حتى نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قبل أن يعود إلى منزله، ليكتشف عند عودته إليها فجرًا تعرضها للاقتحام وسرقة المواشي والحصان.

وأضاف أن المزرعة تقع في منطقة «حيان»، القريبة من مدخل بلدة دير دبوان، مشيرًا إلى أنه تتبع آثار الأغنام بعد اكتشاف السرقة، ليتبين أنها سارت لمسافة طويلة باتجاه بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قرية برقا القريبة من المنطقة.

اعتداءات متصاعدة على المزارعين

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والرعاة الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تشمل سرقة المواشي وتخريب الممتلكات والمنازل والمعدات الزراعية، إلى جانب التضييق على الفلسطينيين في المناطق المحاذية للبؤر الاستيطانية.

وتشكل الثروة الحيوانية مصدر دخل أساسيًا للعديد من المزارعين والرعاة الفلسطينيين، ما يجعل استهدافها ضربة مباشرة لمصادر رزقهم، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على فقدان المواشي.

ويرى حقوقيون أن تكرار هذه الاعتداءات يفاقم الضغوط على أصحاب الأراضي والتجمعات الرعوية، ويدفع بعض العائلات إلى مغادرة مناطقها أو التخلي عن مصادر رزقها، في ظل ما تصفه مؤسسات حقوقية بتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات