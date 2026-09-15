مؤلف تركي: الـ7 من أكتوبر سيحظى بأهمية كبيرة في كتابة التاريخ

قال المؤلف التركي الدكتور أحمد أغير أجعة إن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمثل، في نظره، «ميلادًا جديدًا» ومرحلة مختلفة في التاريخ، متوقعًا أن يحظى هذا التاريخ بأهمية كبيرة عند إعادة قراءة الأحداث بعد عقود.

وأوضح أغير أجعة، خلال حديثه في برنامج بودكاست بعنوان «7 أكتوبر نقطة تحول عالمية»، أن أهمية هذا التاريخ لا تقتصر على القضية الفلسطينية، معتبرًا أن ما جرى في غزة شكّل تحولًا تاريخيًا ستكون له انعكاسات واسعة مستقبلًا.

وأشار إلى أن المواجهة خلال الحرب على غزة لم تقتصر، بحسب وصفه، على الاحتلال الإسرائيلي، بل شهدت دعمًا عسكريًا وسياسيًا من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا، للدولة الإسرائيلية.

وأضاف أن هذا الدعم، ولا سيما الدعم الأميركي بالأسلحة والدبابات والقنابل والصواريخ والطائرات، يعكس حجم المواجهة التي خاضتها الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال أغير أجعة إن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، «كتبت التاريخ» من وجهة نظره، مشبهًا مجموعة المقاتلين في غزة بمجاهدي معركة بدر في التاريخ الإسلامي، ومعتبرًا أن ما جرى أدى إلى تغيير نظرة المسلمين وغير المسلمين إلى القضية الفلسطينية.

ورأى أن الأحداث التي أعقبت 7 أكتوبر أثرت في الرأي العام العالمي، ولا سيما في أوروبا، وأسهمت في إعادة تشكيل مواقف ووعي قطاعات من الشعوب تجاه الحرب والقضية الفلسطينية.

وختم أغير أجعة بالتأكيد على أن 7 أكتوبر 2023 سيبقى، وفق رؤيته، تاريخًا مفصليًا عند كتابة التاريخ بعد عقود، لما أحدثه من تحولات على المستويين الفلسطيني والعالمي

المصدر / فلسطين أون لاين