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الاحتلال يبعد 3 مواطنين عن المسجد الأقصى

15 سبتمبر 2026 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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جنود إسرائيلي خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى (أرشيف)

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن سلطات الاحتلال سلّمت كلا من: يوسف الرشق من بلدة سلوان، وصهيب عفانة ونسيم خليل حمادة من بلدة صور باهر قرارات الإبعاد عن "الأقصى" لمدة ستة أشهر.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أرسلت قرارات الإبعاد إلى المواطنين الثلاثة عبر تطبيق واتساب مرفقة بخرائط تحدد المناطق الممنوع عليهم الوصول إليها، وتشمل جميع أروقة المسجد الأقصى المبارك ومداخله.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تصعيد الاحتلال المستمر بحق المواطنين المقدسيين، ومحاولاته فرض قيود على الوجود في المسجد الأقصى وتهديد حرية الحركة والممارسة الدينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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