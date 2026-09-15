"أبل" تراهن على "سيري" لإقناع المستهلكين بـ"آيفون 18"

أطلقت شركة أبل إصدار iOS 27 الذي يتضمن النسخة الجديدة من مساعدها الذكي "سيري" (Siri) المعزز بالذكاء الاصطناعي، وذلك قبل أيام من وصول هواتف آيفون 18 إلى المتاجر، في خطوة تراهن من خلالها الشركة على تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن النسخة الجديدة من Siri AI لا تزال في المرحلة التجريبية (Beta)، ويتعين على المستخدمين تفعيلها يدوياً عبر الإعدادات، كما قد يطلب منهم الانضمام إلى قائمة انتظار قبل الحصول على إمكانية الوصول إليها، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC".

روجت أبل لهواتف آيفون 18 باعتبارها منصة مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من المعالجات الأسرع والبيانات الشخصية المخزنة على الأجهزة، مثل الرسائل النصية والمواعيد والتقويمات.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل جون تيرنوس خلال فعالية إطلاق الهاتف الأسبوع الماضي، وهي أول مناسبة من هذا النوع منذ توليه المنصب خلفاً لتيم كوك في الأول من سبتمبر، إن الشركة تقدم "ذكاءً شخصياً بمعنى الكلمة"، مؤكداً أن آيفون يمثل مركز منظومة مترابطة من المزايا الذكية التي تعمل بسلاسة عبر مختلف أجهزة أبل.

كانت أبل قد كشفت لأول مرة عن سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في يونيو الماضي، بعدما واجهت نسخة سابقة من المساعد الذكي أعلنت عنها في عام 2024 تأجيلاً العام الماضي.

اعتمدت الشركة نهجاً مختلفاً عن منافسيها في تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تستخدم نماذج أصغر حجماً تطورها داخلياً ويمكن تشغيلها مباشرة على هواتف آيفون وأجهزة ماك. أما الاستفسارات الأكثر تعقيداً، فتعالجها عبر خدمة "Private Cloud Compute" التي تستند إلى البنية التحتية السحابية لـGoogle Cloud وتعمل باستخدام رقائق من إنفيديا وإنتل.

كما تستفيد أبل من نماذج جيمني التابعة لغوغل للمساعدة في تطوير بعض نماذجها الخاصة.

فرضت أبل قيوداً يومية على استخدام بعض مزايا Siri AI ومنصة Apple Intelligence التي تعتمد على الخوادم السحابية، مشيرة إلى أن حدود الاستخدام الموسعة ستكون متاحة مستقبلاً مقابل رسوم.

وأوضحت الشركة أن هذه الحدود قد تختلف بحسب نوع الميزة، وتعقيد الطلبات، ومستوى الضغط على الأنظمة، والسياسات التشغيلية وعوامل أخرى.

أتاحت النسخة الجديدة من Siri الوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة محلياً على الجهاز، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية والنصية والمواعيد، ما يسمح للمساعد بالبحث عن عناوين أو وصفات أو تعليمات داخل محتوى المستخدم نفسه، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة العامة والبحث عبر الإنترنت.

قدمت أبل أيضاً تطبيقاً مستقلاً للمساعد الذكي، يحتفظ بسجل الاستفسارات السابقة ويتيح للمستخدمين متابعة الحوار والرد على إجابات Siri، ما يمنحه طابعاً أكثر تفاعلية مقارنة بالإصدارات السابقة.

توفر الخدمة حالياً باللغة الإنجليزية فقط، على أن تحصل على دعم للغات الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية خلال الشهر المقبل. وقالت أبل إن الميزة لن تكون متاحة مبدئياً في الاتحاد الأوروبي أو الصين لأسباب تنظيمية.

المصدر / مواقع الكترونية