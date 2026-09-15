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3 شهداء و27 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

15 سبتمبر 2026 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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3 شهداء و27 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة (تصوير: محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 3 شهداء و27 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى 1,375 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,686 مصابًا، إلى جانب 831 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,789 شهيدًا و174,798 مصابًا.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني مواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا وانتشال العالقين تحت الأنقاض، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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