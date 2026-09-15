الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا ومستوطنون يعتدون على مسن وزوجته بالضفة

أصيب مسن وزوجته برضوض، فجر اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء مستوطنين على منزلهما في قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتقالاتها في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنن هاجموا منزلًا قرب إسكان الجامعة في قرية أبو انجيم، واعتدوا على سكانه، ما أدى إلى إصابة المسن أبو رمزي خليف وزوجته برضوض في أنحاء جسديهما.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على أهالي أبو انجيم، والتي شملت مهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص وإغلاق الطرق الفرعية.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة مناطق، شملت مدينة بيت جالا، وبلدة بيت فجار، وقريتي أبو انجيم وحرملة، دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين، عقب مداهمة منازل في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان ومدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: نوح الزغاري، ومحمد المقيطي، وخالد عليمي، وعمر خوالدة، وتامر الجمال، ومحمد عبد الحافظ عوضات، وفادي الطحان، وماجد براهمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة كفر ثلث جنوب شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وداهمت حيَّي النقار وشريم، واعتقلت كلاً من الأسير المحرر صالح أبو صالح، والأسير المحرر أسامة صبري، والشاب محمود سليم، والأسير المحرر ياسر حماد.

وفي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، عقب حملة دهم وتفتيش طالت عددًا من المنازل، وهم: محمد ومحمود ماهر شواهنة، وعبد اللطيف شواهنة، وخالد جهاد عودة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابًا من بلدة عقابا شمال المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليمان يوسف غنام خلال مداهمة منزل ذويه في البلدة.

3 معتقلين في بيرنبالا وإبعاد عن الأقصى

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس، واعتقلت ثلاثة مواطنين، عُرف منهم الشاب مؤمن الخطيب.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين.

وفي سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي أمين محمد عبيسان العباسي، عبر تطبيق "واتساب"، قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

وتشهد بلدات وقرى وأحياء القدس المحتلة اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإبعاد، إلى جانب فرض قيود على وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استمرار سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين في القدس المحتلة، وفرض قيود على حريتهم في الوصول إلى المسجد الأقصى، بما في ذلك قرارات الإبعاد التي تطال المصلين والمرابطين ورواد المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين