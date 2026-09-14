الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ340

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ340 على التوالي، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت لا تزال فيه طواقم الدفاع المدني تنتشل جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وتأتي هذه الخروقات المتواصلة بالتزامن مع استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة البضائع والمساعدات والسفر، فيما تتواصل عمليات البحث عن آلاف الشهداء والمفقودين العالقين تحت الركام منذ بدء العدوان.

وأطلقت آليات الاحتلال النار، صباح اليوم الإثنين، شرقي مدينة خانيونس وجنوبها، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما وصلت نيرانها إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الدفاع المدني، أمس الأحد، رفات 17 شهيدًا من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال في محافظتي غزة والوسطى.

وبحسب الموجز اليومي لأعمال انتشال جثامين الشهداء الصادر عن المكتب الإعلامي للدفاع المدني، انتشلت الطواقم رفات 16 شهيدًا من تحت أنقاض منازل في حيي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، فيما انتشلت رفات شهيد واحد من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في وقت سابق، إن أكثر من 8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض، بسبب نقص المعدات الثقيلة والوقود اللازمين لعمليات البحث والانتشال، فيما يتجاوز عدد المفقودين 9500 شخص منذ بدء العدوان.

وتشمل خروقات الاحتلال المستمرة القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال البضائع والمساعدات وحركة السفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1370 شهيدًا، إضافة إلى 4627 مصابًا، فيما بلغت حالات انتشال جثامين الشهداء 831 حالة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 73,684 شهيدًا و174,738 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات