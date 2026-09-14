اقتحامات واعتقالات واعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 12 مواطنًا فلسطينيًا، خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من قرية جلبون شرقي المدينة، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم، وهم: الشيخ يوسف أبو الرب، وتوفيق أبو الرب، ومشهور أبو الرب، وفجر أبو الرب.

كما اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين، وهم: محمد أبو الشريف، وأحمد أبو زيتون، وأحمد زكارنة أبو حميدي.

وفي طوباس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يحيى حافظ دراغمة، عقب اقتحام منزله، علمًا أنه كان قد تحرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار".

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينتي جنين وطوباس بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في عدد من أحيائهما، ودهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما دهمت قوات الاحتلال عددًا من القرى والبلدات في محافظة جنين، وسيرت آلياتها العسكرية فيها، لا سيما دير أبو ضعيف وجلقموس شرقي المدينة.

وفي قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المواطن زيد لدادوة (47 عامًا) ونجله، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة، خلال اقتحام منزلهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جورج سعادة ونجله جوليان، عقب اقتحام منزلهما في المدينة، كما اعتقلت الشاب رائد محمد رمضان من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، ومحمد عودة من مخيم عايدة شمالي المدينة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي اللبن الشرقية وعوريف جنوبي المدينة، بينما داهمت منازل المواطنين خلال اقتحام منطقة وادي صوصة في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.

وتشهد الضفة الغربية حملات اقتحام واعتقال إسرائيلية يومية، تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة، وطالت عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون وأطفال ونساء، فيما تجاوزت حصيلة المعتقلين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 25 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين