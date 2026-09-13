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أزمة قطع الغيار تشل نقل الكوادر الطبية في غزة

13 سبتمبر 2026 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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قرار التعليق يشمل نقل الأطباء والممرضين والكوادر الطبية إلى أماكن عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية

أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعليق خدمة نقل الكوادر الطبية الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2026، في ظل عدم الاستجابة لمناشداتها بشأن توفير قطع غيار الحافلات ومستلزمات الصيانة الأساسية.

وقالت النقابة، في بيان، الاحد، إن قرار التعليق يشمل نقل الأطباء والممرضين والكوادر الطبية إلى أماكن عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية، بما فيها الحكومية والدولية.

وأوضحت أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الإمكانيات المتاحة لضمان استمرار الخدمة، في ظل عدم توفر مستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة، بما في ذلك الإطارات والزيوت ومواد الصيانة الأساسية.

وأكدت النقابة أن الإجراء اضطراري وخارج عن إرادتها، مشددة على أن استمرار تشغيل الحافلات في ظل نقص مستلزمات الصيانة يعيق ضمان سلامتها واستمرارية الخدمة.

وجدد رئيس النقابة، أنور أبو علبة، مناشدة الجهات المعنية والمؤسسات الإنسانية والدولية التدخل العاجل لتوفير مستلزمات الصيانة، بما يتيح استئناف خدمة نقل الكوادر الطبية وتجنب توقفها بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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