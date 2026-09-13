رقابة على 323 منشأة وتكسير 1.44 كغم من الذهب غير المدموغ بغزة

أعلنت مديرية الذهب والمعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ 323 زيارة رقابية وتفتيشية على محلات وبسطات ومصانع بيع وتصنيع المشغولات الذهبية في مختلف محافظات قطاع غزة، خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت المديرية أن الزيارات تأتي في إطار جهودها لضبط وتنظيم سوق الذهب وحماية حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت 25 جولة تفتيشية شملت عددًا من أسواق ومحافظات القطاع.

وبيّنت أن الجولات هدفت إلى التأكد من التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها، والتحقق من سلامة المشغولات الذهبية ووجود الدمغة القانونية عليها.

وشملت الجولات 5 جولات في محافظة غزة استهدفت 57 محلًا وبسطة، و14 جولة في محافظة خانيونس شملت 183 محلًا وبسطة ومصنعًا، إضافة إلى 6 جولات في المحافظة الوسطى استهدفت 83 محلًا.

وخلال تنفيذ الجولات والزيارات الرقابية، جرى تكسير 1441.7 غرامًا من المشغولات الذهبية غير المدموغة في مختلف محافظات قطاع غزة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت المديرية استمرار جهودها الرقابية لتنظيم سوق الذهب والتحقق من التزام العاملين فيه بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين.

المصدر / فلسطين أون لاين