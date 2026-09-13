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بالفيديو مشاهد مروعة.. الدفاع المدني ينتشل رفات 17 شهيدًا بغزة

13 سبتمبر 2026 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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انتشال رفات 17 شهيدًا من تحت أنقاض المنازل المدمرة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، انتشال رفات 17 شهيدًا من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينهم 16 شهيدًا في محافظة غزة بمناطق الزيتون واليرموك، وشهيد واحد في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وأوضح الدفاع المدني أن عمليات الانتشال تأتي في إطار مواصلة البحث عن جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة.

كما نشر الدفاع المدني مقطع فيديو وثّق عمليات انتشال رفات بعض الشهداء، وأظهر حجم الدمار والمشاهد القاسية الناجمة عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

كما وثقت كاميرا الدفاع المدني مشهدًا من عمليات انتشال رفات مدنيين من عائلة "حجي في منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأكد الدفاع المدني أن هذه المشاهد توثق جانبًا من المأساة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، وما تعرضت له المنازل والمناطق السكنية في القطاع من دمار واسع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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