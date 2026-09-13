رابط التسجيل لـ"الأغذية العالمي" للاستفادة من الأكواد والمساعدات النقدية

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) إرسال رسائل إلى عدد من الأسر، لدعوتها إلى حضور ندوات خاصة ببرنامج المساعدات النقدية "الكاش"، والمخصصة لفئات محددة من المستفيدين.

وتشمل الفئات المستهدفة النساء الحوامل والمرضعات، والأطفال دون سن الخامسة، وحالات سوء التغذية.

ودعا البرنامج الأسر المستهدفة إلى التسجيل عبر تعبئة طلب التسجيل الذاتي من خلال المنصة المخصصة لذلك.

منصة التسجيل الذاتي لبرنامج الأغذية العالمي

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ويأتي التسجيل ضمن إجراءات الاستفادة من برنامج المساعدات النقدية المخصص للفئات المستهدفة.

المصدر / فلسطين أون لاين