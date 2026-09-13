إصابتان باعتداء للمستوطنين واعتقالات واقتحامات في رام الله

أصيب مواطنان بجروح، مساء الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة واد الشاعر شرق مدينة سلفيت، فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في محافظة رام الله، باقتحام قرى وإطلاق الرصاص الحي واعتقال شاب.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنَين محمد درويش ونشأت اشتيه تعرضا للضرب المبرح من قبل مستوطنين أثناء وجودهما في أرضهما الزراعية بمنطقة واد الشاعر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض.

وتتعرض المنطقة لاعتداءات ومضايقات متكررة من المستوطنين، تشمل الاعتداء على المواطنين وأراضيهم الزراعية، في ظل تصاعد اعتداءاتهم في محافظة سلفيت.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية كفر عين شمال غرب المدينة، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شهيد مصطفى يوسف معطان، (23 عامًا)، وهو أسير محرر من قرية برقا شرق رام الله، أثناء عمله في مدرسة خاصة بقرية رمون.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو فلاح وبلدة بيت ريما، فيما أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية برقا، في محاولة لإتلاف الأراضي الزراعية وتخريب أشجار الزيتون.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تواصل هجمات المستوطنين والاقتحامات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وما يرافقها من اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين