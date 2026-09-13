توقف 70% من حافلات غزة جراء نقص قطع الغيار والزيوت والإطارات

توقفت نحو 70% من حافلات النقل في قطاع غزة عن العمل، جراء النقص الحاد في قطع الغيار والزيوت والإطارات، في ظل قيود الاحتلال الإسرائيلي على إدخال مستلزمات الصيانة، وفق رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات في القطاع أنور أبو علبة.

وقال أبو علبة، اليوم الأحد، إن نحو 30% فقط من أصل 450 حافلة مخصصة للنقل ما تزال تعمل، محذرًا من تراجع أعداد الحافلات العاملة يوميًا، بما يهدد استمرار خدمات النقل، ولا سيما نقل طلبة المدارس.

وأضاف أن تدمير الطرق وانتشار الركام والكتل الإسمنتية منذ بداية العدوان زاد من صعوبة حركة الحافلات وتسبب بأعطال متكررة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والإصلاح.

وأوضح أن بعض شركات النقل التي كانت تشغل 20 إلى 30 حافلة لم تعد قادرة على تشغيل سوى نحو ست حافلات، فيما تضطر حاليًا إلى تفكيك قطع من الحافلات المتوقفة واستخدامها لإبقاء أخرى قيد الخدمة.

وطالب أبو علبة بتدخل عاجل للسماح بإدخال الإطارات والزيوت وقطع الغيار، وإصلاح الحافلات المتوقفة، محذرًا من تفاقم أزمة النقل في القطاع مع استمرار نقص الإمكانيات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات